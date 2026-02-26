Scoreboard roundup — 2/25/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Thunder 116, Pistons 124
Spurs 110, Raptors 107
Warriors 133, Grizzlies 112
Kings 97, Rockets 128
Cavaliers 116, Bucks 118
Celtics 84, Nuggets 103
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 2, Devils 1
Flyers 1, Capitals 3
Maple Leafs 2, Lightning 4
Kraken 1, Stars 4
Avalanche 4, Mammoth 2
Jets 3, Canucks 2
Golden Knights 6, Kings 4
Oilers 5, Ducks 6
