Scoreboard roundup — 2/25/26

Sports News
ABC Audio
February 26, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Thunder 116, Pistons 124
Spurs 110, Raptors 107
Warriors 133, Grizzlies 112
Kings 97, Rockets 128
Cavaliers 116, Bucks 118
Celtics 84, Nuggets 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 2, Devils 1
Flyers 1, Capitals 3
Maple Leafs 2, Lightning 4
Kraken 1, Stars 4
Avalanche 4, Mammoth 2
Jets 3, Canucks 2
Golden Knights 6, Kings 4
Oilers 5, Ducks 6

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 2/24/26

ABC Audio
Feb. 25, 2026
Sports News

Scoreboard roundup — 2/23/26

ABC Audio
Feb. 24, 2026
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2026, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital