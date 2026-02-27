Scoreboard roundup — 2/26/26

February 27, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hornets 133, Pacers 109
Heat 117, 76ers 124
Wizards 96, Hawks 126
Spurs 126, Nets 110
Rockets 113, Magic 108
Trail Blazers 121, Bulls 112
Kings 130, Mavericks 121
Lakers 110, Suns 113
Pelicans 129, Jazz 118
Timberwolves 94, Clippers 88

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 2, Bruins 4
Islanders 4, Canadiens 3
Red Wings 2, Senators 1
Maple Leafs 1, Panthers 5
Devils 1, Penguins 4
Lightning 4, Hurricanes 5
Flyers 3, Rangers 2
Kraken 1, Blues 5
Blackhawks 2, Predators 4
Wild 5, Avalanche 2
Flames 4, Sharks 1
Oilers 8, Kings 1

