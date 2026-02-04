Scoreboard roundup — 2/3/26

Sports News
ABC Audio
February 4, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 3, Devils 0
Capitals 2, Flyers 4
Senators 3, Hurricanes 4
Sabres 3, Lightning 4
Penguins 4, Islanders 5
Maple Leafs 5, Oilers 2
Kraken 2, Ducks 4

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Nuggets 121, Pistons 124
Jazz 131, Pacers 122
Knicks 132, Wizards 101
Lakers 125, Nets 109
Hawks 127, Heat 115
Celtics 110, Mavericks 100
Bulls 115, Bucks 131
Magic 92, Thunder 128
76ers 113, Warriors 94
Suns 130, Trail Blazers 125

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

