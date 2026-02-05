Scoreboard roundup — 2/4/26

Sports News
ABC Audio
February 5, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Bruins 4, Panthers 5
Blackhawks 0, Blue Jackets 4
Canadiens 5, Jets 1
Wild 6, Predators 5
Sharks 2, Avalanche 4
Red Wings 1, Mammoth 4
Blues 4, Stars 5
Oilers 3, Flames 4
Canucks 2, Golden Knights 5
Kraken 4, Kings 2

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Nuggets 127, Knicks 134
Timberwolves 128, Raptors 126
Celtics 114, Rockets 93
Pelicans 137, Bucks 141
Thunder 106, Spurs 116
Grizzlies 129, Kings 125
Cavaliers 124, Clippers 91

