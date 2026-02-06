Scoreboard roundup — 2/5/26

Sports News
ABC Audio
February 6, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 126, Pistons 117
Nets 98, Magic 118
Jazz 119, Hawks 121
Bulls 107, Raptors 123
Hornets 109, Rockets 99
Spurs 135, Mavericks 123
Warriors 101, Suns 97
76ers 115, Lakers 119

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 5, Sabres 2
Islanders 3, Devils 1
Hurricanes 2, Rangers 0
Senators 2, Flyers 1
Predators 2, Capitals 4
Panthers 1, Lightning 6
Kings 1, Golden Knights 4

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 2/4/26

ABC Audio
Feb. 5, 2026
Sports News

Federal law enforcement’s bomb-sniffing dogs are helping to secure Super Bowl

Luke Barr, ABC News
Feb. 4, 2026
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2026, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital