Scoreboard roundup — 3/1/26

Sports News
ABC Audio
March 2, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Spurs 89, Knicks 114
Cavaliers 106, Nets 102
Bucks 97, Bulls 120
Timberwolves 117, Nuggets 108
Grizzlies 125, Pacers 106
Trail Blazers 101, Hawks 135
Pistons 106, Magic 92
76ers 98, Celtics 114
Thunder 100, Mavericks 87
Pelicans 117, Clippers 137
Kings 104, Lakers 128

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 0, Penguins 5
Blackhawks 4, Mammoth 0
Jets 1, Sharks 2
Blues 3, Wild 1
Panthers 4, Islanders 5
Flames 2, Ducks 3

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

