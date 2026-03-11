Scoreboard roundup — 3/10/26

March 11, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Grizzlies 129, 76ers 139
Pistons 138, Nets 100
Wizards 129, Heat 150
Mavericks 112, Hawks 124
Raptors 99, Rockets 113
Suns 129, Bucks 114
Celtics 116, Spurs 125
Bulls 130, Warriors 124
Hornets 103, Trail Blazers 101
Pacers 109, Kings 114
Timberwolves 106, Lakers 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Kings 1, Bruins 2
Sharks 3, Sabres 6
Maple Leafs 1, Canadiens 3
Blue Jackets 5, Lightning 2
Red Wings 3, Panthers 4
Flames 0, Rangers 4
Penguins 4, Hurricanes 5
Islanders 4, Blues 3
Golden Knights 1, Stars 2
Mammoth 0, Wild 5
Ducks 4, Jets 1
Oilers 4, Avalanche 3
Predators 4, Kraken 2

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

