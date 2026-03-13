Scoreboard roundup — 3/12/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 109, Pistons 131
Suns 123, Pacers 108
Wizards 131, Magic 136
Nets 97, Hawks 108
Mavericks 120, Grizzlies 112
Nuggets 136, Spurs 131
Celtics 102, Thunder 104
Bulls 130, Lakers 142
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sharks 4, Bruins 2
Capitals 2, Sabres 1
Ducks 4, Maple Leafs 6
Red Wings 1, Lightning 4
Blue Jackets 1, Panthers 2
Flames 5, Devils 4
Blues 3, Hurricanes 1
Oilers 2, Stars 7
Flyers 3, Wild 2
Rangers 6, Jets 3
Blackhawks 3, Mammoth 2
Predators 3, Canucks 4
Penguins 2, Golden Knights 6
Avalanche 5, Kraken 1
