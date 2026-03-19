Scoreboard roundup — 3/18/26
NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Warriors 99, Celtics 120
Thunder 121, Nets 92
Trail Blazers 127, Pacers 119
Raptors 139, Bulls 109
Jazz 111, Timberwolves 147
Clippers 109, Pelicans 124
Hawks 135, Mavericks 120
Nuggets 118, Grizzlies 125
Lakers 124, Rockets 116
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Devils 6, Rangers 3
Penguins 5, Hurricanes 6
Senators 1, Capitals 4
Stars 2, Avalanche 1
Blues 1, Flames 2
Flyers 3, Ducks 2
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.