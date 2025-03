Scoreboard roundup — 3/25/25

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Magic 111, Hornets 104

Spurs 96, Pistons 122

Warriors 86, Heat 112

Mavericks 113, Knicks 128

Hawks 114, Rockets 121

Grizzlies 140, Jazz 103

Cavaliers 122, Trail Blazers 111

Thunder 121, Kings 105



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Senators 2, Sabres 3

Flyers 2, Maple Leafs 7

Penguins 1, Lightning 6

Predators 3, Hurricanes 1

Canadiens 1, Blues 6

Golden Knights 5, Wild 1

Capitals 2, Jets 3

Red Wings 2, Avalanche 5

Kraken 3, Flames 4

Rangers 1, Kings 3

