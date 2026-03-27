Scoreboard roundup — 3/26/26

March 27, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Pirates 7, Mets 11
White Sox 2, Brewers 14
Nationals 10, Cubs 4
Twins 1, Orioles 2
Red Sox 3, Reds 0
Angels 3, Astros 0
Tigers 8, Padres 2
Rangers 3, Phillies 5
Rays 7, Cardinals 9
Diamondbacks 2, Dodgers 8
Guardians 6, Mariners 4

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 103, Hornets 114
Pelicans 108, Pistons 129
Kings 117, Magic 121

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 1, Canadiens 2
Penguins 4, Senators 3
Kraken 4, Lightning 3
Wild 3, Panthers 2
Stars 1, Islanders 2
Blackhawks 1, Flyers 5
Sharks 1, Blues 2
Devils 4, Predators 2
Avalanche 3, Jets 2
Capitals 7, Mammoth 4
Ducks 3, Flames 2
Oilers 4, Golden Knights 3
Kings 4, Canucks 0

