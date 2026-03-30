Scoreboard roundup — 3/29/26

Sports News
ABC Audio
March 30, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Royals 4, Braves 1
Twins 6, Orioles 8
Rangers 8, Phillies 3
Athletics 2, Blue Jays 5
Red Sox 2, Reds 3
Rockies 3, Marlins 4
Pirates 4, Mets 3
Angels 7, Astros 9
White Sox 7, Brewers 9
Rays 11, Cardinals 7
Nationals 6, Cubs 3
Guardians 0, Mariners 8

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Clippers 127, Bucks 113
Heat 118, Pacers 135
Kings 99, Nets 116
Celtics 114, Hornets 99
Magic 87, Raptors 139
Wizards 88, Trail Blazers 123
Rockets 134, Pelicans 102
Knicks 100, Thunder 111
Warriors 93, Nuggets 116

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Panthers 1, Rangers 3
Predators 2, Lightning 3
Canadiens 3, Hurricanes 1
Bruins 4, Blue Jackets 3
Blackhawks 3, Devils 5
Stars 1, Flyers 2

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2026, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital