Scoreboard roundup — 3/3/26

March 4, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Mavericks 90, Hornets 117
Pistons 109, Cavaliers 113
Wizards 109, Magic 126
Nets 98, Heat 124
Knicks 111, Raptors 95
Spurs 131, 76ers 91
Thunder 116, Bulls 108
Grizzlies 110, Timberwolves 117
Pelicans 101, Lakers 110
Suns 114, Kings 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 1, Bruins 2
Golden Knights 2, Sabres 3
Panthers 1, Devils 5
Mammoth 3, Capitals 2
Predators 2, Blue Jackets 3
Blackhawks 2, Jets 3
Stars 6, Flames 1
Senators 4, Oilers 5
Lightning 1, Wild 5
Avalanche 5, Ducks 1
Canadiens 5, Sharks 7

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

