Scoreboard roundup — 3/4/35

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Rockets 102, Pacers 115

Raptors 114, Magic 113

Bucks 127, Hawks 121

Warriors 114, Knicks 102

Cavaliers 139, Bulls 117

76ers 112, Timberwolves 126

Nets 113, Spurs 127

Clippers 117, Suns 119

Pelicans 115, Lakers 136



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Predators 6, Bruins 3

Sharks 6, Sabres 2

Hurricanes 2, Red Wings 1

Blue Jackets 2, Lightning 6

Flames 6, Flyers 3

Jets 2, Islanders 3

Devils 3, Stars 4

Penguins 1, Avalanche 4

Ducks 6, Oilers 2

Wild 4, Kraken 3

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.