Scoreboard roundup — 3/8/26

March 9, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Celtics 109, Cavaliers 98
Knicks 97, Lakers 110
Pistons 110, Heat 121
Mavericks 92, Raptors 122
Wizards 118, Pelicans 138
Magic 130, Bucks 91
Rockets 120, Spurs 145
Pacers 111, Trail Blazers 131
Bulls 110, Kings 126
Hornets 99, Suns 111

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 2, Avalanche 3
Bruins 4, Penguins 5
Lightning 7, Sabres 8
Blackhawks 3, Stars 4
Red Wings 3, Devils 0
Blues 4, Ducks 0
Oilers 4, Golden Knights 2

