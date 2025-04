Scoreboard roundup — 4/13/25

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Magic 105, Hawks 117

Hornets 86, Celtics 93

Knicks 113, Nets 105

Pacers 126, Cavaliers 118

Wizards 119, Heat 118

Bulls 122, 76ers 102

Pistons 133, Bucks 140

Nuggets 126, Rockets 111

Mavericks 97, Grizzlies 132

Jazz 105, Timberwolves 116

Thunder 115, Pelicans 100

Raptors 118, Spurs 125

Clippers 124, Warriors 119

Lakers 81, Trail Blazers 109

Suns 98, Kings 109



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Flyers 3, Senators 4

Islanders 1, Devils 0

Bruins 4, Penguins 1

Maple Leafs 4, Hurricanes 1

Sabres 4, Lightning 7

Blue Jackets 4, Capitals 1

Oilers 4, Jets 1

Sharks 2, Flames 5

Avalanche 4, Ducks 2



MAJOR LEAGUE BASEBALL

Giants 5, Yankees 4

Blue Jays 7, Orioles 6

Braves 3, Rays 8

Royals 4, Guardians 2

Pirates 0, Reds 4

Nationals 4, Marlins 11

Angels 3, Astros 7

Red Sox 3, White Sox 1

Tigers 1, Twins 5

Phillies 0, Cardinals 7

Mets 8, Athletics 0

Rockies 0, Padres 6

Brewers 2, Diamondbacks 5

Rangers 1, Mariners 3

Cubs 4, Dodgers 2

