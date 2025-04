Scoreboard roundup — 4/2/25

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Knicks 105, Cavaliers 124

Hornets 105, Pacers 119

Kings 111, Wizards 116

Heat 124, Celtics 103

Jazz 105, Rockets 143

Hawks 118, Mavericks 120

Spurs 113, Nuggets 106

Pistons 103, Thunder 119

Pelicans 98, Clippers 114

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Wild 4, Rangers 5

Capitals 1, Hurricanes 5

Panthers 2, Maple Leafs 3

Avalanche 3, Blackhawks 2

Kraken 5, Canucks 0

MAJOR LEAGUE BASEBALL

Rangers 1, Reds 0

Pirates 4, Rays 2

Royals 2, Brewers 3

Angels 5, Cardinals 12

Twins 6, White Sox 1

Nationals 2, Blue Jays 4

Cubs 10, Athletics 2

Giants 6, Astros 3

Guardians 2, Padres 5

Tigers 2, Mariners 3

Mets 6, Marlins 5

Red Sox, 3, Orioles 0

Rockies 1, Phillies 5

Diamondbacks 4, Yankees 3

Braves 5, Dodgers 6

