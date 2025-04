Scoreboard roundup — 4/3/25

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Magic 109, Wizards 97

Bucks 126, 76ers 113

Timberwolves 105, Nets 90

Grizzlies 110, Heat 108

Trail Blazers 112, Raptors 103

Warriors 123, Lakers 116

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Bruins 1, Canadiens 4

Lightning 1, Senators 2

Avalanche 7, Blue Jackets 3

Penguins 4, Blues 5

Predators 1, Stars 5

Kings 4, Utah Hockey Club 2

Ducks 1, Flames 4

Jets 4, Golden Knights 0

Oilers 3, Sharks 2

MAJOR LEAGUE BASEBALL

Red Sox 8, Orioles 4

Rockies 1, Phillies 3

Astros 5, Twins 2

Diamondbacks 7, Yankees 9

Reds 0, Brewers 1

