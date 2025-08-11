Scoreboard roundup — 8/10/25

August 11, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday's sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Royals 3, Twins 5
Reds 14, Pirates 8
Astros 7, Yankees 1
Marlins 1, Braves 7
Athletics 3, Orioles 2
Angels 5, Tigers 9
Guardians 4, White Sox 6
Mets 6, Brewers 7
Phillies 4, Rangers 2
Nationals 8, Giants 0
Red Sox 2, Padres 6
Rockies 6, Diamondbacks 13
Rays 3, Mariners 6
Blue Jays 5, Dodgers 4
Cubs 2, Cardinals 3

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Lynx 83, Liberty 71
Mystics 91, Wings 78
Dream 74, Mercury 66
Storm 91, Sparks 94
Sun 86, Aces 94

