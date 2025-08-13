Scoreboard roundup — 8/12/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 1, Orioles 0
Marlins 3, Guardians 4
Phillies 1, Reds 6
Twins 1, Yankees 9
Cubs 1, Blue Jays 5
Braves 5, Mets 13
Tigers 6, White Sox 9
Pirates 0, Brewers 14
Nationals 5, Royals 8
Rockies 3, Cardinals 0
Diamondbacks 3, Rangers 2
Red Sox 14, Astros 1
Dodgers 6, Angels 7
Padres 5, Giants 1
Rays 0, Athletics 6
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Wings 81, Fever 80
Liberty 105, Sparks 97
