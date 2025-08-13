Scoreboard roundup — 8/12/25

Sports News
ABC Audio
August 13, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 1, Orioles 0
Marlins 3, Guardians 4
Phillies 1, Reds 6
Twins 1, Yankees 9
Cubs 1, Blue Jays 5
Braves 5, Mets 13
Tigers 6, White Sox 9
Pirates 0, Brewers 14
Nationals 5, Royals 8
Rockies 3, Cardinals 0
Diamondbacks 3, Rangers 2
Red Sox 14, Astros 1
Dodgers 6, Angels 7
Padres 5, Giants 1
Rays 0, Athletics 6

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Wings 81, Fever 80
Liberty 105, Sparks 97

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Sports Wagering Reaches A New Record

Morning Information Center with Mike Pomp
Aug. 12, 2025
Concord/Lakes NewsManchester/Nashua NewsNew HampshireNewsSeacoast NewsSports News

Scoreboard roundup — 8/11/25

ABC Audio
Aug. 12, 2025
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2025, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital