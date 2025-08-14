Scoreboard roundup — 8/13/25

August 14, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Tigers 1, White Sox 0
Pirates 5, Brewers 12
Nationals 8, Royals 7
Rockies 6, Cardinals 5
Diamondbacks 6, Rangers 4
Padres 11, Giants 1
Phillies 0, Reds 8
Mariners 3, Orioles 4
Marlins 13, Guardians 4
Twins 4, Yankees 1
Cubs 4, Blue Jays 1
Braves 11, Mets 6
Red Sox 1, Astros 4
Dodgers 5, Angels 6
Rays 8, Athletics 2

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Sky 62, Sun 71
Valkyries 88, Mystics 83
Liberty 77, Aces 83
Dream 85, Storm 75

