Scoreboard roundup — 8/17/25

Sports News
ABC Audio
August 18, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Phillies 11, Nationals 9
Marlins 5, Red Sox 3
Rangers 10, Blue Jays 4
Braves 5, Guardians 4
Brewers 2, Reds 3
Orioles 12, Astros 0
White Sox 2, Royals 6
Tigers 1, Twins 8
Yankees 8, Cardinals 4
Pirates 3, Cubs 4
Diamondbacks 5, Rockies 6
Rays 1, Giants 7
Angels 11, Athletics 5
Padres 4, Dodgers 5
Mariners 3, Mets 7

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Fever 99, Sun 93
Sparks 86, Mystics 95
Wings 87, Aces 106
Mercury 85, Storm 82
Dream 79, Valkyries 63

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 8/13/25

ABC Audio
Aug. 14, 2025
Sports News

Scoreboard roundup — 8/12/25

ABC Audio
Aug. 13, 2025
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2025, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital