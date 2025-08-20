Scoreboard roundup — 8/19/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 4, Cubs 6 (Doubleheader, game 1)
Astros 0, Tigers 1
Cardinals 7, Marlins 4
Blue Jays 7, Pirates 3
Mets 8, Nationals 1
Mariners 4, Phillies 6
Orioles 4, Red Sox 3
White Sox 10, Braves 11
Yankees 13, Rays 3
Athletics 6, Twins 3
Rangers 2, Royals 5
Brewers 1, Cubs 4 (Doubleheader, game 2)
Dodgers 11, Rockies 4
Reds 6, Angels 4
Guardians 5, Diamondbacks 6
Giants 1, Padres 5
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Lynx 75, Liberty 85
Sun 80, Mystics 69
Storm 94, Sky 88
Dream 72, Aces 74
Mercury 98, Valkyries 91
