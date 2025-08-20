Scoreboard roundup — 8/19/25

Sports News
ABC Audio
August 20, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 4, Cubs 6 (Doubleheader, game 1)
Astros 0, Tigers 1
Cardinals 7, Marlins 4
Blue Jays 7, Pirates 3
Mets 8, Nationals 1
Mariners 4, Phillies 6
Orioles 4, Red Sox 3
White Sox 10, Braves 11
Yankees 13, Rays 3
Athletics 6, Twins 3
Rangers 2, Royals 5
Brewers 1, Cubs 4 (Doubleheader, game 2)
Dodgers 11, Rockies 4
Reds 6, Angels 4
Guardians 5, Diamondbacks 6
Giants 1, Padres 5

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Lynx 75, Liberty 85
Sun 80, Mystics 69
Storm 94, Sky 88
Dream 72, Aces 74
Mercury 98, Valkyries 91

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 8/18/25

ABC Audio
Aug. 19, 2025
Sports News

Scoreboard roundup — 8/17/25

ABC Audio
Aug. 18, 2025
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2025, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital