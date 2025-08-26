Scoreboard roundup — 8/25/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Red Sox 4, Orioles 3
Braves 1, Marlins 2
Rays 9, Guardians 0
Nationals 5, Yankees 10
Twins 4, Blue Jays 10
Phillies 3, Mets 13
Diamondbacks 5, Brewers 7
Royals 0, White Sox 7
Pirates 6, Cardinals 7
Angels 4, Rangers 0
Padres 6, Mariners 9
Tigers 3, Athletics 8
Reds 0, Dodgers 7
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Sun 79, Liberty 81
Aces 79, Sky 74
