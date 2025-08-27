Scoreboard roundup — 8/26/25

Sports News
ABC Audio
August 27, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Red Sox 5, Orioles 0
Braves 11, Marlins 2
Rays 0, Guardians 3
Nationals 1, Yankees 5
Twins 7, Blue Jays 5
Phillies 5, Mets 6
Diamondbacks 8, Brewers 9
Royals 5, White Sox 4
Pirates 8, Cardinals 3
Angels 3, Rangers 7
Rockies 6, Astros 1
Padres 7, Mariners 6
Cubs 2, Giants 5
Tigers 6, Athletics 7
Reds 3, Dodgers 6

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Storm 75, Fever 95
Mercury 92, Sparks 84

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 8/25/25

ABC Audio
Aug. 26, 2025
Sports News

Scoreboard roundup — 8/24/25

ABC Audio
Aug. 25, 2025
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2025, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital