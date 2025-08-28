Scoreboard roundup — 8/27/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Nationals 2, Yankees 11
Braves 12, Marlins 1
Rays 3, Guardians 4
Padres 3, Mariners 4
Red Sox 3, Orioles 2
Twins 8, Blue Jays 9
Phillies 0, Mets 6
Diamondbacks 3, Brewers 2
Royals 12, White Sox 1
Pirates 2, Cardinals 1
Angels 3, Rangers 20
Rockies 0, Astros 4
Reds 1, Dodgers 5
Cubs 3, Giants 12
Tigers 0, Athletics 7
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Aces 81, Dream 75
Sun 101, Wings 95
