Scoreboard roundup — 9/1/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Marlins 0, Nationals 2
Mets 10, Tigers 8
Blue Jays 4, Reds 5
Guardians 4, Red Sox 6
Angels 3, Astros 8
White Sox 6, Twins 5
Athletics 11, Cardinals 3
Braves 6, Cubs 7
Phillies 10, Brewers 8
Giants 8, Rockies 2
Orioles 4, Padres 3
Mariners 2, Rays 10
Rangers 7, Diamondbacks 5
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Dream 93, Sun 76
Wings 71, Lynx 96
Sparks 91, Storm 85
