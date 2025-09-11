Scoreboard roundup — 9/10/25

September 11, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 3, Rangers 6
Red Sox 4, Athletics 5
Diamondbacks 5, Giants 3
Twins 3, Angels 4
Pirates 1, Orioles 2
Royals 4, Guardians 3
Nationals 3, Marlins 8
Mets 3, Phillies 11
Tigers 11, Yankees 1
Astros 3, Blue Jays 2
Cubs 3, Braves 2
Rays 5, White Sox 6
Reds 2, Padres 1
Cardinals 2, Mariners 4
Rockies 0, Dodgers 9

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Dream 88, Sun 72
 

