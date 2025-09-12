Scoreboard roundup — 9/11/25

September 12, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Pirates 2, Orioles 3
Rays 1, White Sox 5
Astros 0, Blue Jays 6
Nationals 0, Marlins 5
Tigers 3, Yankees 9
Royals 2, Guardians 3
Mets 4, Phillies 6
Angels 6, Mariners 7
Rockies 0, Padres 2

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Liberty 91, Sky 86
Mercury 76, Wings 97
Valkyries 53, Lynx 72
Aces 103, Sparks 75

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Commanders 18, Packers 27

