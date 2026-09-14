Scoreboard roundup — 9/13/26

Sports News
ABC Audio
September 14, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rockies 1, Tigers 8
Angels 5, Nationals 6
Mets 0, Yankees 2
Phillies 9, Braves 4
Orioles 1, Blue Jays 8
Astros 4, Rays 14
Dodgers 4, Marlins 6
Reds 4, Brewers 3
Guardians 9, Twins 2
White Sox 1, Cardinals 3
Pirates 4, Cubs 3
Royals 1, Red Sox 4
Mariners 7, Athletics 8
Rangers 7, Diamondbacks 6
Padres 6, Giants 4


NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Buccaneers 27, Bengals 33
Saints 30, Lions 31
Jets 23, Titans 10
Ravens 41, Colts 23
Falcons 13, Steelers 20
Bears 59, Panthers 37
Browns 10, Jaguars 34
Bills 36, Texans 31
Dolphins 13, Raiders 27
Packers 22, Vikings 39
Commanders 22, Eagles 24
Cardinals 26, Chargers 14
Cowboys 20, Giants 28

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 9/13/26

ABC Audio
Sep. 14, 2026
Sports News

Former NFL player LeShon Johnson sentenced to 5 years in federal prison for running dogfighting operation

Meredith Deliso, ABC News
Sep. 11, 2026
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2026, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital