Scoreboard roundup — 9/13/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rockies 1, Tigers 8
Angels 5, Nationals 6
Mets 0, Yankees 2
Phillies 9, Braves 4
Orioles 1, Blue Jays 8
Astros 4, Rays 14
Dodgers 4, Marlins 6
Reds 4, Brewers 3
Guardians 9, Twins 2
White Sox 1, Cardinals 3
Pirates 4, Cubs 3
Royals 1, Red Sox 4
Mariners 7, Athletics 8
Rangers 7, Diamondbacks 6
Padres 6, Giants 4
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Buccaneers 27, Bengals 33
Saints 30, Lions 31
Jets 23, Titans 10
Ravens 41, Colts 23
Falcons 13, Steelers 20
Bears 59, Panthers 37
Browns 10, Jaguars 34
Bills 36, Texans 31
Dolphins 13, Raiders 27
Packers 22, Vikings 39
Commanders 22, Eagles 24
Cardinals 26, Chargers 14
Cowboys 20, Giants 28
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