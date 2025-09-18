Scoreboard roundup — 9/17/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Cubs 8, Pirates 4
Reds 6, Cardinals 2
Orioles 3, White Sox 1
Giants 5, Diamondbacks 1
Braves 9, Nationals 4
Guardians 4, Tigers 0
Athletics 4, Red Sox 5
Blue Jays 1, Rays 2
Padres 7, Mets 4
Angels 2, Brewers 9
Yankees 10, Twins 5
Mariners 5, Royals 7
Rangers 2, Astros 5
Marlins 8, Rockies 4
Phillies 0, Dodgers 5
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Mercury 86, Liberty 60
Lynx 75, Valkyries 74
