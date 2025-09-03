Scoreboard roundup — 9/2/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Dodgers 7, Pirates 9
Mets 12, Tigers 5
Blue Jays 12, Reds 9
Guardians 7, Red Sox 11
Marlins 2, Nationals 5
Mariners 5, Rays 6
Angels 5, Royals 1
Braves 3, Cubs 4
White Sox 12, Twins 3
Athletics 1, Cardinals 2
Yankees 7, Astros 1
Giants 7, Rockies 4
Orioles 6, Padres 2
Rangers 3, Diamondbacks 5
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Liberty 58, Valkyries 66
Fever 79, MErcury 85
