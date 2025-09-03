Scoreboard roundup — 9/2/25

Sports News
ABC Audio
September 3, 2025

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Dodgers 7, Pirates 9
Mets 12, Tigers 5
Blue Jays 12, Reds 9
Guardians 7, Red Sox 11
Marlins 2, Nationals 5
Mariners 5, Rays 6
Angels 5, Royals 1
Braves 3, Cubs 4
White Sox 12, Twins 3
Athletics 1, Cardinals 2
Yankees 7, Astros 1
Giants 7, Rockies 4
Orioles 6, Padres 2
Rangers 3, Diamondbacks 5

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Liberty 58, Valkyries 66
Fever 79, MErcury 85

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 9/1/25

ABC Audio
Sep. 2, 2025
Sports News

FSU football player shot, hospitalized 1 day after team’s victory over Alabama

Doc Louallen, ABC News
Sep. 1, 2025
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2025, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital