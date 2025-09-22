Scoreboard roundup — 9/21/25
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 7, Astros 3
Red Sox 3, Rays 7
Braves 6, Tigers 2
Yankees 7, Orioles 1
Athletics 0, Padres 11
Cubs 0, Reds 1
Nationals 3, Mets 2
Guardians 2, Twins 6
Padres 3, White Sox 2
Blue Jays 8, Royals 5
Brewers 1, Cardinals 5
Marlins 4, Rangers 2
Angels 1, Rockies 3
Phillies 2, Diamondbacks 9
Giants 3, Dodgers 1
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Chiefs 22, Giants 9
Packers 10, Browns 13
Colts 41, Titans 20
Bengals, 10, Vikings 48
Steelers 21, Patriots 14
Rams 26, Eagles 33
Jets 27, Buccaneers 29
Raiders 24, Commanders 41
Falcons 0, Panthers 30
Texans 10, Jaguars 17
Broncos 20, Chargers 23
Saints 13, Seahawks 44
Cowboys 14, Bears 31
Cardinals 15, 49ers 16
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Fever 89, Aces 73
Mercury 69, Lynx 82
