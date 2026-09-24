Scoreboard roundup — 9/23/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Nationals 4, Tigers 2
Blue Jays 2, Orioles 4 (Doubleheader - game 1)
Twins 4, Giants 2
Blue Jays 2, Orioles 4 (Doubleheader - game 2)
Brewers 4, Phillies 1
Cardinals 5, Pirates 1
Guardians 0, Red Sox 1
Rays 2, Yankees 9
Reds 2, Braves 3
White Sox 4, Royals 5
Marlins 3, Cubs 2
Mets 7, Rangers 2
Diamondbacks 5, Rockies 3
Angels 3, Athletics 7
Astros 5, Mariners 6
Padres 5, Dodgers 1
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