Scoreboard roundup — 9/23/26

Sports News
ABC Audio
September 24, 2026

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Nationals 4, Tigers 2
Blue Jays 2, Orioles 4 (Doubleheader - game 1)
Twins 4, Giants 2
Blue Jays 2, Orioles 4 (Doubleheader - game 2)
Brewers 4, Phillies 1
Cardinals 5, Pirates 1
Guardians 0, Red Sox 1
Rays 2, Yankees 9
Reds 2, Braves 3
White Sox 4, Royals 5
Marlins 3, Cubs 2
Mets 7, Rangers 2
Diamondbacks 5, Rockies 3
Angels 3, Athletics 7
Astros 5, Mariners 6
Padres 5, Dodgers 1

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

RELATED ARTICLES

Scoreboard roundup — 9/23/26

ABC Audio
Sep. 24, 2026
Sports News

Scoreboard roundup — 9/22/26

ABC Audio
Sep. 23, 2026
Sports News

Catch local and national news 24/7 from Fox News and NH1

Contact Us

Address:
NH1 Media Center 4 Church St. Concord, NH 03301

Office Line:
603-230-9000

Email:
contact@thepulseofnh.com

Request Line:
WTSN (603) 742-1270
WTPL/WEMJ (603) 228-2080

Follow Us

ARCHIVES

© Copyright 2026, The Pulse of NH. All rights reserved.
Website & Digital Marketing by Binnie Media Digital