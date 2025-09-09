Scoreboard roundup — 9/9/25
(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Royals 2, Guardians 10
Nationals 15, Mariners 7
Mets 0, Phillies 1
Cubs 1, Braves 4
Brewers 0 Rangers 5
Twins 12, Angels 3
Reds 3, Padres 4
Cardinals 2, Mariners 4
Diamondbacks 5, Giants 11
Red Sox 7, Athletics 0
Rockies 1, Dodgers 3
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Vikings 27, Bears 24
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Sun 62, Dream 87
