Scoreboard roundup — 9/9/26
(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Twins 2, Tigers 7
Blue Jays 0, Athletics 2
Cardinals 6, Giants 7
Rangers 2, Mariners 3
Nationals 2, Padres 9
Guardians 5, Orioles 9
Astros 7, Phillies 11
Mets 15, Marlins 14
Angels 6, Red Sox 4
Rockies 1, Yankees 6
Rays 7, Braves 2
Diamondbacks 2, Royals 5
Cubs 6, Brewers 8
Pirates 4, White Sox 2
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Patriots 10, Seahawks 13
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